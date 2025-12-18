Gaziantep'te 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapisle aranan uyuşturucu taciri yakalandı
Operasyon ve yakalama
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir başarı elde etti.
Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.O. isimli şahıs, Nizip ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
