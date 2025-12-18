DOLAR
Gaziantep'te 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapisle aranan uyuşturucu taciri yakalandı

Gaziantep’te 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.O., jandarma ekiplerinin operasyonuyla Nizip'te yakalandı; şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:33
Operasyon ve yakalama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda önemli bir başarı elde etti.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E.O. isimli şahıs, Nizip ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

