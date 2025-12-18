DOLAR
Gaziantep'te Öğretmenlere Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi Başladı

Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde 19 Aralık'a kadar sürecek eğitimle, 9 ilçeden 300 öğretmen oyun temelli öğrenmeyi uygulamalı olarak deneyimliyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:30
Gaziantep'te Öğretmenlere Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi Başladı

Gaziantep'te Öğretmenlere Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi Başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen uygulamalı program, akıl ve zeka oyunları aracılığıyla eğitimi güçlendirmeyi hedefliyor. Eğitimler, oyun temelli öğrenme yöntemlerinin okullarda daha etkin kullanılmasını amaçlıyor.

Eğitimin düzenlenişi ve hedefi

Program, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Etkinlikler Müzeyyen Erkul Bilim Merkezinde gerçekleştiriliyor ve 19 Aralık'a kadar devam edecek.

İki oturum halinde planlanan programda, Gaziantep’in 9 ilçesinden toplam 300 öğretmen yer alıyor. Amaç, öğretmenlerin akıl ve zeka oyunları konusundaki bilgi ve uygulama becerilerini artırmak ve sınıf içi uygulamalara dönüşecek deneyimler kazandırmak.

Atölyeler, turnuvalar ve izlenecek yol

Eğitim kapsamında öğretmen eğitimlerinin yanı sıra uygulamalı atölye çalışmaları, geleneksel turnuvalar ve farklı yaş gruplarına yönelik özel eğitim programları düzenlenerek sürecin çok yönlü desteklenmesi hedefleniyor. Katılımcılar oyun temelli öğretim yaklaşımlarını sahada deneyimliyor.

İki gün sürecek eğitimlerin ardından ilçe bazlı turnuvalar düzenlenecek. Bu turnuvalarda dereceye giren öğretmenler, 8 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek İl Finalinde karşılaşacak. İl Finali, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılacak.

