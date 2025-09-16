Gaziantep'te Savunma Sanayii İstişare Toplantısı: SSB ve ASELSAN İş Birliği

Yayın Tarihi: 16.09.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 20:33
Gaziantep'te Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve ASELSAN iş birliğiyle, kentin savunma sanayi ekosisteminin geliştirilmesine yönelik "Savunma Sanayii İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Toplantı İçeriği

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, yerli ve milli üretimin artırılması, Gaziantep'teki sanayi firmalarının sektöre entegrasyonu ve tedarik zinciri süreçlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Katılımcılar, bölgenin savunma sanayi potansiyelinin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yetkililerin Açıklamaları

Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Gaziantep'in sanayi geleneği ve güçlü altyapısının savunma sanayi için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek: "Bu potansiyeli harekete geçirmek için elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız. Katma değeri yüksek, ileri teknolojiye dayalı üretime geçmek hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği açısından kritik bir gereklilik." ifadelerini kullandı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise, "Gaziantep olarak üretim gücümüzü, mühendislik yetkinliklerimizi ve girişimcilik ruhumuzu savunma sanayisine daha fazla entegre etmek istiyoruz. Gaziantep sanayicisi olarak kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle bu alanda da başarı hikayeleri yazacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

SSB Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel de, "Güvenilir ve kaliteye odaklanmış bir anlayışla iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Gaziantep sanayisinin güçlü altyapısıyla önemli hamlelere hazır olduğunu görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Murat Aslan ise Gaziantep'in üretimdeki başarısının önemli projeler için fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Kapanış

Toplantı, katılımcıların soru ve önerilerinin ele alınması ve sektörün geleceğine yönelik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

