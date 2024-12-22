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Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne İkincil Saldırı: Elektrikler Kesildi

İsrail'in SİHA saldırıları sonucu Gazze'nin Kemal Advan Hastanesi'nde elektrik kesildi, iletişim koptu, sağlık hizmetleri tehdit altında.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:24
Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne İkincil Saldırı: Elektrikler Kesildi

Gazze'nin Kemal Advan Hastanesi'nde Elektrik Kesintisi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu ciddi bir kriz yaşıyor. Hastanenin elektrik jeneratörleri ve yakıt depoları hedef alındı, bu da hastanede elektriklerin kesilmesine neden oldu.

Saldırının Ardından Yaşananlar

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, hastane acil bir durumda bulunuyor ve iletişim kesintisi yaşanıyor. Gazze Şeridi Sahra Hastaneleri Müdürü Mervan el-Hams, hastanenin zor koşullarda hizmet vermeye çalıştığını belirtti. Ayrıca, el-Hams, İsrail'in hastaların tahliye edilmesine fırsat vermeden hastaneyi boşaltmak istediğine dikkat çekti.

Açık Hedef: Kemal Advan Hastanesi

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, saldırıların dünden beri aralıksız devam ettiğini ve hastanenin kadın doğum ile yenidoğan bölümlerinin doğrudan hedef alındığını kaydetti. Ebu Safiyye, "Tüm dünya bizi duyuyor, fakat ne yazık ki çağrılarımız cevapsız kalıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin Tek Sağlık Merkezi Tehdit Altında

1973'te suikasta uğrayan Fetih Merkezi Komite Üyesi Kemal Advan'dan ismini alan hastane, bölgedeki en büyük sağlık merkezi olma özelliğini taşıyor. Saldırılardan önce hastane, 400 binden fazla kişiye hizmet veriyordu. Ancak, son haftalarda hastane birkaç kez füze ve ateşli silahlarla da hedef alındı.

Sağlık Çalışanları İnsani Görevlerine Devam Ediyor

Hastanede sadece iki doktor ve az sayıda hemşire bulunmasına rağmen, sağlık personeli tüm olumsuz koşullara rağmen insani görevlerini sürdürmeye çalışıyor. Yetkililer, hastanenin artık askeri hedef olarak muamele gördüğünü ifade ediyor.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaklaşık 45 bin 259 Filistinli hayatını kaybetti, 107 bin 627 kişi ise çeşitli yaralar aldı. Bu saldırılarda 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere ağır kayıplar yaşandı. Enkaz altında binlerce insanın olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

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