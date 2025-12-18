DOLAR
Gemlik’te Araç İçinde Fenalaşan 63 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde araç içinde fenalaşan 63 yaşındaki Dilaver Targıt, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:33
Olayın Detayları

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde, ailesiyle birlikte işe gitmek üzere evden çıkan Dilaver Targıt (63), araç içinde fenalaştı.

Olay, Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracını kenara çeken Targıt için ailesi hemen yardım istedi.

Ailenin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Targıt’ı müdahale ederek Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Targıt hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

