Gemlik’te Araç İçinde Fenalaşan 63 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde, ailesiyle birlikte işe gitmek üzere evden çıkan Dilaver Targıt (63), araç içinde fenalaştı.

Olay, Umurbey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Aracını kenara çeken Targıt için ailesi hemen yardım istedi.

Ailenin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri, Targıt’ı müdahale ederek Gemlik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Targıt hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

BURSA'DA ARAÇ İÇERİSİNDE FENALAŞAN 63 YAŞINDAKİ ADAM, SAĞLIK EKİPLERİNİN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.