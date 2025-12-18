Germencik'te Liselilere Polislik Tanıtımı — Aydın Emniyeti 'Kariyer Günleri'nde

Germencik Anadolu Lisesi'nde güvenlik bilinci ve polislik mesleği tanıtıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesindeki Germencik Anadolu Lisesi'nde lise öğrencileriyle buluştu. Ziyaretin amacı, öğrencilerin güvenlik bilincini artırmak ve moral-motivasyonlarını desteklemek olarak açıklandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Polis kimdir, ne iş yapar ve nasıl polis olunur" başlıklarında meslek tanıtımı yaptı; öğrencilerle sohbet ederek merak ettikleri soruları sorma imkânı buldu.

"Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Germencik Anadolu Lisesinde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine katılım sağlanmış olup, ’Meslek Tanıtımı, Mesleğe Giriş, Başvuru Şartları ve Nasıl Polis Olunur?’ konularında öğrencilerimize bilgilendirme yapılmıştır"

Etkinlik, gençlere polisliği tanıtırken emniyet teşkilatının öğrencilere her zaman destek olduğu mesajını pekiştirdi.

