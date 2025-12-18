DOLAR
Germencik'te Liselilere Polislik Tanıtımı — Aydın Emniyeti 'Kariyer Günleri'

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Germencik Anadolu Lisesi'nde lise öğrencilerine polislik mesleği, başvuru şartları ve güvenlik bilincini anlattı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 17:45
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Germencik ilçesindeki Germencik Anadolu Lisesi'nde lise öğrencileriyle buluştu. Ziyaretin amacı, öğrencilerin güvenlik bilincini artırmak ve moral-motivasyonlarını desteklemek olarak açıklandı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Polis kimdir, ne iş yapar ve nasıl polis olunur" başlıklarında meslek tanıtımı yaptı; öğrencilerle sohbet ederek merak ettikleri soruları sorma imkânı buldu.

"Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Germencik Anadolu Lisesinde düzenlenen ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine katılım sağlanmış olup, ’Meslek Tanıtımı, Mesleğe Giriş, Başvuru Şartları ve Nasıl Polis Olunur?’ konularında öğrencilerimize bilgilendirme yapılmıştır"

Etkinlik, gençlere polisliği tanıtırken emniyet teşkilatının öğrencilere her zaman destek olduğu mesajını pekiştirdi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

