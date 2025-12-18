DOLAR
Giresun Yavuzkemal'de Tarihi Değirmenler Yeniden Açıldı — Mısır Unu Gurbet Yollarına

Giresun Yavuzkemal'de belediye onarımlarıyla restore edilen tarihi su değirmenleri halka açıldı; yöre halkı mısırı öğütüp evde tüketiyor ve gurbetteki çocuklara gönderiyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 12:59
Giresun’da Yavuzkemal Beldesi’nde bulunan tarihi su değirmenleri, belediye tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden halkın kullanımına açıldı.

Değirmenler yeniden halkın hizmetinde

Yöre halkı, hakçı ya da değirmencinin bulunmadığı değirmenlere kendi imkanlarıyla gelerek mısır öğütüyor. Öğütülen ürünler hem evlerde tüketiliyor hem de gurbette yaşayan çocuklara gönderiliyor.

Yöre sakininin anıları

Elmas Dağ, değirmenlerin geçmişte daha yoğun kullanıldığını belirterek: "Ben burada doğup büyüdüm. Eskiden bu değirmenlerde çok yoğunluk olurdu, mısır çok ekilirdi, ekmek yapılırdı. Şimdi eskisi gibi değil. İnsanlar azaldı, üretim de azaldı. Benim torunlarım, çocuklarım bu memlekette yaşamıyor; kimi İstanbul’da, kimi Bursa’da. Yanımda kimse yok. Burada öğüttüğüm mısırı yapıyorum, ihtiyacı kadarını onlara gönderiyorum. Zaman zaman yanıma geliyorlar ama çoğu gurbette" dedi.

Belediye çalışmaları ve tarih

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal ise tarihi değirmenlerin korunarak yaşatılmasının kültürel bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Beldede bulunan değirmenler hem üretime hem de geleneklerin sürdürülmesine katkı sunuyor. Beldemizde bulunan tarihi değirmenlerin bakım ve onarımlarını yaparak yaşatıyoruz. Halkımızın arazilerinde ürettiği mısırı burada öğütülüyor, ekmek yapılıyor. Eskiden beldemizde iki değirmen varmış. Bunlardan biri 1965 yılında yaşanan selde zarar görmüş. Şu anda kullanılan değirmen 'Çiftçiler Değirmeni' olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda bakım ve onarımını vatandaşlarımızla birlikte yaptık. Bugün hala farklı köy ve mahallelerden gelen vatandaşlarımız burada ürünlerini öğütüyor."

Onarılan değirmenler, hem üretimi hem de yöre geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.

