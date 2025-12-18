Giresun Yaylalarında Karla Mücadeleyle Yayla Yolları Açık Tutuluyor

Giresun yaylalarında hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları ile obalara ulaşımın sağlanması için karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Karla mücadele çalışmaları

Yüksek kesimlerde bazı yerlerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bildirilirken, ekipler bağlantı yolları ve obalara ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkanın açıklaması

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: "Hafta sonu yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Birçok yaylamızın bağlantı yolları ve obalara ulaşım sağlayan yollar kar nedeniyle kapandı. Kar yağışı devam ederken yayla yollarımızın açılması için ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı".

Erişim ve turizm

Kar yağışının durmasının ardından acil olmayan yollar için de çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Önal, öncelik sırasına göre diğer bağlantı yollarında da çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, yaz ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yaylalara kesintisiz ulaşım sağlamak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

