DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,19 0,02%
ALTIN
5.941,81 0,31%
BITCOIN
3.732.657,79 -1,48%

Giresun Yaylalarında Karla Mücadeleyle Yayla Yolları Açık Tutuluyor

Giresun yaylalarında kar yağışı sonrası Kulakkaya ve Bektaş yaylalarında bağlantı ve oba yollarının açılması için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:03
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:18
Giresun Yaylalarında Karla Mücadeleyle Yayla Yolları Açık Tutuluyor

Giresun Yaylalarında Karla Mücadeleyle Yayla Yolları Açık Tutuluyor

Giresun yaylalarında hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından, Kulakkaya ve Bektaş yaylaları ile obalara ulaşımın sağlanması için karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Karla mücadele çalışmaları

Yüksek kesimlerde bazı yerlerde kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bildirilirken, ekipler bağlantı yolları ve obalara ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkanın açıklaması

Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, çalışmalara ilişkin olarak şunları söyledi: "Hafta sonu yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oldu. Birçok yaylamızın bağlantı yolları ve obalara ulaşım sağlayan yollar kar nedeniyle kapandı. Kar yağışı devam ederken yayla yollarımızın açılması için ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı".

Erişim ve turizm

Kar yağışının durmasının ardından acil olmayan yollar için de çalışmaların sürdüğü belirtiliyor. Önal, öncelik sırasına göre diğer bağlantı yollarında da çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, yaz ve kış turizminde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yaylalara kesintisiz ulaşım sağlamak için çalışmaların süreceğini ifade etti.

GİRESUN YAYLALARINDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, YAYLALAR ARASI BAĞLANTI YOLLARI VE...

GİRESUN YAYLALARINDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, YAYLALAR ARASI BAĞLANTI YOLLARI VE OBALARA ULAŞIMI SAĞLAMAK AMACIYLA KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.

GİRESUN YAYLALARINDA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN, YAYLALAR ARASI BAĞLANTI YOLLARI VE...

İLGİLİ HABERLER

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sahte Alkol Davası: David Buskazade'ye 6 Yıl Hapis
2
Türkiye-Japonya İş Birliğiyle Deprem Hazırlığı: Denizli Heyeti Japonya'da İnceledi
3
SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri
4
Murat Kurum'a Deprem Bölgesinden Destek: 'Böyle Şantiye Şefine Can Kurban'
5
Tarsus’ta Yılbaşı Öncesi Zabıta Operasyonu: On Binlerce Ürün Müsadere Edildi
6
DAGC ve DGF'den ETB Başkanı Hakan Oral'a Ziyaret
7
Şırnak'ta Deneyap Çalıştayı: Gençleri Teknolojiye Hazırlama

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor