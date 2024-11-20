Gül'den TBMM Komisyonundaki Gerginliğe Sert Tepki

Gül'den TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Gerginliğe Sert Tepki

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişi sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gül, CHP milletvekillerinin Yerlikaya'ya yönelik engelleme çabalarını sert bir dille eleştirdi. Yapmış olduğu yazılı açıklamada, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Gül, "Meclisimizin mehabetine yakışmayan bu davranışlar milletimize saygısızlıktır." şeklinde ifadeler kullandı.

Gül ayrıca, Gazi Meclis'te yaşanan bu hadiseyi şiddetle kınadıklarını belirterek, demokrasinin gereği olan saygı ve hoşgörünün önemine dikkat çekti.

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