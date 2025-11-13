Gümüşhane'de Kasım'da Çiçek Açan Elma Ağacı Şaşırttı

Gümüşhane'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Kasım ayında elma ağacı çiçek açtı; Oltanbey'deki ağaç dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 09:33
Gümüşhane'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucunda, Kasım ayında çiçek açan bir elma ağacı alışılmadık görüntü oluşturdu.

Oltanbey Mahallesi'nde, Harşit Çayı kenarındaki beton duvar dibine dikilen genç elma ağacı, kışa sayılı günler kala tomurcuklarından taze çiçekler verdi. Havanın Kasım ayında beklenenden sıcak geçmesiyle ağacın dallarında çiçeklenme gözlemlendi.

Bazı çiçeklerin meyveye dönüşme aşamasına geçtiği de görüldü; bu durum hem mahalle sakinlerinin ilgisini çekti hem de sıcaklık artışının doğa üzerindeki etkilerini ortaya koydu.

"Neredeyse kış gelecek ama ağaç çiçek açtı"

Kasım ayında böyle bir doğa olayıyla karşılaştığı için şaşkın olduğunu ifade eden Alper Tunga Çakır, "Gümüşhane Doğu Karadeniz Bölgesi’nde olmasına rağmen bu bölgenin iklimini pek yansıtmıyor. Daha çok karasal iklimin etkisi altındayız. Bu yıl hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor sabah giydiğiniz bir kıyafeti akşam soğuk olduğunda giyemiyorsunuz. Tabi şu an yalancı bahar diyebileceğimiz günler yaşanıyor. Biz nasıl bu havalardan etkileniyorsak bitkiler de bu durumdan etkileniyor ve tomurcuk açabiliyor. Tabi çiçek açan ağacı görünce şaşırdık haliyle çünkü neredeyse Aralık ayına gireceğiz" dedi.

Olay, bölgedeki iklim değişikliklerinin yerel bitki örtüsü üzerindeki etkilerini somut bir şekilde gösterdi.

