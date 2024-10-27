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Gündem Özeti: 27 Ekim 2024

Bugün gerçekleşecek önemli toplantılar ve spor etkinlikleriyle ilgili özet bilgiler.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 00:00
Gündem Özeti: 27 Ekim 2024

Gündem Özeti - 27 Ekim 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Etkinlikler

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne katılacak ve İl Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (İstanbul/14.30/17.00)
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Çaycuma 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak. (Zonguldak/12.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak. (Edirne/14.00)
  • Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında şu maçlar oynanacak: Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor-Onvo Antalyaspor, Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK. (Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)
  • Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlar: Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor, Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler-Siltaş Yapı Pendikspor, Uğur Okulları İstanbulspor-Boluspor. (Balıkesir/13.30/Erzurum/Iğdır/16.00/İstanbul/19.00)
  • Nesine 2. Lig'in 9. haftası, Beyaz Grup'ta iki maçla tamamlanacak.
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yapılacak maçlar: Bursaspor-Türk Telekom, Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko, Galatasaray-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Mersinspor-Manisa Basket. (Bursa/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Mersin/18.00)
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında maçlar; Emlak Konut-Beşiktaş, Melikgazi Kayseri Basketbol-İlkem Yapı Tarsusspor, YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Galatasaray Çağdaş Faktoring. (İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Muğla/16.00)
  • Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları yapılacak: TÜRŞAD-Altekma, İstanbul Gençlikspor-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana-Ziraat Bankkart, Akkuş Belediyespor-ONR Hotels Alanya Belediyespor, Halkbank-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-RAMS Global Cizre Belediyespor. (Bitlis/13.00/İstanbul/14.00/19.30/Ordu/14.00/Ankara/15.00/Bursa/17.00)
  • Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Rize Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto, Konya Büyükşehir Belediyespor-Göneysu maçları oynanacak. (Rize/13.00/Muğla/14.00/Konya/17.00)
  • Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. (İstanbul/10.00)

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