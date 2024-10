Gündem Özeti - 27 Ekim 2024

Siyasi Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne katılacak ve İl Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (İstanbul/14.30/17.00)

, Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne katılacak ve İl Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (İstanbul/14.30/17.00) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Çaycuma 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılacak. (Zonguldak/12.00)

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak , AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak. (Edirne/14.00)

, AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ne katılacak. (Edirne/14.00) Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında şu maçlar oynanacak: Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor , Corendon Alanyaspor - Onvo Antalyaspor , Fenerbahçe - Sipay Bodrum FK . (Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00)

- , - , - . (Gaziantep/13.30/Antalya/16.00/İstanbul/19.00) Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak maçlar: Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor , Erzurumspor FK - Ankara Keçiörengücü , Amed Sportif Faaliyetler - Siltaş Yapı Pendikspor , Uğur Okulları İstanbulspor - Boluspor . (Balıkesir/13.30/Erzurum/Iğdır/16.00/İstanbul/19.00)

- , - , - , - . (Balıkesir/13.30/Erzurum/Iğdır/16.00/İstanbul/19.00) Nesine 2. Lig'in 9. haftası, Beyaz Grup'ta iki maçla tamamlanacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında yapılacak maçlar: Bursaspor - Türk Telekom , Darüşşafaka Lassa - Fenerbahçe Beko , Galatasaray - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket , Mersinspor - Manisa Basket . (Bursa/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Mersin/18.00)

- , - , - , - . (Bursa/13.00/İstanbul/15.30/20.30/Mersin/18.00) ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında maçlar; Emlak Konut - Beşiktaş , Melikgazi Kayseri Basketbol - İlkem Yapı Tarsusspor , YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol - Galatasaray Çağdaş Faktoring . (İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Muğla/16.00)

- , - , - . (İstanbul/14.00/Kayseri/15.00/Muğla/16.00) Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları yapılacak: TÜRŞAD - Altekma , İstanbul Gençlikspor - Galatasaray HDI Sigorta , Fenerbahçe Medicana - Ziraat Bankkart , Akkuş Belediyespor - ONR Hotels Alanya Belediyespor , Halkbank - Spor Toto , Bursa Büyükşehir Belediyespor - RAMS Global Cizre Belediyespor . (Bitlis/13.00/İstanbul/14.00/19.30/Ordu/14.00/Ankara/15.00/Bursa/17.00)

- , - , - , - , - , - . (Bitlis/13.00/İstanbul/14.00/19.30/Ordu/14.00/Ankara/15.00/Bursa/17.00) Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Rize Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor , Köyceğiz Belediyespor - Spor Toto , Konya Büyükşehir Belediyespor - Göneysu maçları oynanacak. (Rize/13.00/Muğla/14.00/Konya/17.00)

- , - , - maçları oynanacak. (Rize/13.00/Muğla/14.00/Konya/17.00) Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek. (İstanbul/10.00)

