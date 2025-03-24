Gündemde Bugün: 25 Mart 2025'te Önemli Olaylar ve İstişareler

25 Mart 2025 Gündem Özeti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanlığının düzenlediği "21. Yüzyılda Türkiye'nin Bağımlılıklarla Mücadele Seferberliği Paneli"ne ve Edirne Valiliği tarafından düzenlenen "Büyük Edirne İftar Programı"na katılacak.

(Ankara/12.00/Edirne/18.30)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, AK Parti İl Başkanlığına, Sektör Buluşması'na katılacak. Ayrıca, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ile iftarda bir araya gelecek.

(Bursa/14.30/15.00/17.00/18.00/19.27)

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. DEM Parti TBMM Grup Toplantısı da düzenlenecek.

(TBMM/15.00/12.45)

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Petar Dilov ile görüşerek Türk-Bulgar iş dünyası temsilcileri ile de iftarda bir araya gelecek.

(Sofya)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonlu iş insanları ile birlikte iftar programında olacak.

(Ankara/19.12)

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ait hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(İstanbul/10.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’ye resmi ziyarette bulunacak.

(Washington)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

Güncel Olaylar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği panelde yer alacak.

(Ankara/12.00)

Spor Müsabakaları

Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Belarus ile Pendik Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30)

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig maçında Romanya'ya konuk olacak.

(Targovişte/18.30)

Türkiye, Galler'de UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur etabının son maçında Galler ile karşılaşacak.

(Wrexham/22.00)

THY Avrupa Ligi 31. haftasında Fenerbahçe Beko, Paris Basketbol takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

Basketbol BKT Avrupa Kupası yarı finalinde Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Manisa Basket’i konuk edecek. Aliağa Petkimspor, Pallacanestro Reggina ile deplasmanda mücadele edecek.

(İstanbul/20.30/Reggio Emilia/22.00)

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, final ile son bulacak.

(Rize/15.00)