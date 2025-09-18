Güngören'de Balkon Çökmesi: 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

Güngören'de Balkon Çökmesi: 5 Katlı Bina Tedbir Amaçlı Tahliye Edildi
Güven Mahallesi Uçak Caddesi'nde yaşanan olay
Güngören'de, Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.
Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde hızlıca müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Polis ve zabıta ekipleri caddeyi trafikte kapatarak güvenlik sağladı. Yapılan inceleme sonucunda bina tedbir amaçlı tahliye edildi.
