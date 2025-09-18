Güngören'de Balkon Çökmesi: 5 Katlı Bina Tahliye Edildi

Güngören'de Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü; polis, itfaiye ve zabıta müdahalesiyle bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:46
Güven Mahallesi Uçak Caddesi'nde yaşanan olay

Güngören'de, Güven Mahallesi Uçak Caddesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonu çöktü.

Vatandaşların ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde hızlıca müdahale ederek gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Polis ve zabıta ekipleri caddeyi trafikte kapatarak güvenlik sağladı. Yapılan inceleme sonucunda bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Güngören'de bir balkonun çöktüğü 5 katlı bina, tedbir amacıyla boşaltıldı. Polis ve zabıta, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

