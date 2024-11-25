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Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Yeni Parlamento Protestolara Rağmen Toplandı

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yeni parlamentonun muhalefetin protestolarına rağmen toplanmasını eleştirerek seçimlerin yeniden yapılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 20:32
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili: Yeni Parlamento Protestolara Rağmen Toplandı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 26 Ekim’deki parlamento seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladıktan sonra, yeni parlamentonun gösterilere rağmen toplanmasını eleştirdi.

Zurabişvili, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestolarına rağmen parlamentonun toplanmasını sert bir dille kınadı. Cumhurbaşkanı, iktidardaki "Gürcü Hayali" Partisi tarafından kazanılan seçimlerin ardından oluşan yeni parlamentonun, yalnızca bu partinin milletvekillerinden oluştuğunu belirtti.

Gürcü Hayali partisinin anayasayı ihlal ettiğini savunan Zurabişvili, "Bugün Gürcistan Parlamentosu artık mevcut değil," ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, genç nesillerin ülkeyi yönetmesi gerektiğini vurgulayarak seçimlerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

Protestolar ve Parlamento Toplantısı

Yeni parlamento, muhalefetin protestosuna rağmen ilk oturumunu gerçekleştirdi. Başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadırlar kuran muhalefet destekçileri, meclise giren milletvekillerini protesto etti.

Parlamentodaki 150 sandalyeden 61’ini kazanan muhalefet partileri, seçim sonuçlarını kabul etmeden yeni parlamentoya katılmayacaklarını açıkladı. Bununla birlikte, iktidardaki partinin milletvekilleri, ilk oturuma katıldı ve mevcut Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili yeniden seçildi.

Seçim ve Gösteriler

26 Ekim’de yapılan seçimlerde Gürcü Hayali Partisi, %53.93 oy alarak galip geldi. Ancak Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını belirterek sonuçları tanımadıklarını duyurdu. Bu sebeple, Zurabişvili, 19 Kasım’da Anayasa Mahkemesine başvurarak seçim sonuçlarının iptalini talep etmeyi planlıyor.

Göstericiler ise seçimlerin yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik bir şekilde yapıldığını vurgulayarak, muhalefetin ülke içinde istikrarsızlık yaratma çabasında olduğunu iddia etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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