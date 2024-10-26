Gürcistan Parlamentosu Seçimlerinde Gürcü Hayali Partisi Önde

Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinde Gürcü Hayali Partisi, ilk sonuçlara göre önde bulunuyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:19
Gürcistan Parlamentosu Seçimlerinde Gürcü Hayali Partisi Önde

Gürcistan'daki Parlamento Seçimlerine Dair İlk Sonuçlar

Gürcistan'da gerçekleşen parlamento seçimlerinin ilk sonuçları, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin önde olduğunu gösteriyor. Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, sandıkların açılma oranının %71,97 olduğunu belirtti.

İktidar Partisi Oy Oranlarında Avantaj Sağladı

Yayımlanan sonuçlara göre, Gürcü Hayali Partisi oyların %53,08'ini alırken, diğer partilerin oy oranları ise şu şekildedir: Değişim İçin Koalisyon %11,18, Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik %9,82, Güçlü Gürcistan %9,01 ve Gakharia Gürcistan İçin Partisi %8,22.

Parti Yetkililerinin Değerlendirmeleri

Gürcü Hayali Partisi’nin İdari Sekreteri Mamuka Mdinaradze, açıklanan sonuçların ardından, "Gürcü Hayali sağlam bir çoğunluk elde etti." şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, Gürcü Hayali Partisi liderleri, zafer konuşmaları yapmak üzere Tiflis’teki merkez ofisinde toplandılar.

Cumhurbaşkanından Farklı Bir Değerlendirme

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, muhalefet partilerinin %52 oy aldığını öne sürdü. Zurabişvili, yurt dışındaki oyların henüz gelmediğine ve muhalefetten bu kadar yüksek bir oranın açıklanmasına dikkat çekti.

Seçim Barajı ve Koalisyon Olasılıkları

Seçimlerde toplam 18 parti mücadele verirken, bunlardan 4'ü seçim barajı olan %5'i geçmeye çalışıyor. Seçim sonucunda, parlamentoda 76 koltuk kazanacak olan parti veya seçim bloğu, tek başına iktidarı oluşturma yetkisine sahip olacak. Eğer muhalefet partileri kazanırsa, koalisyon hükümeti kurma ihtimali oldukça yüksek.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonu, gece saatlerinde seçimlerin kesin sonuçlarını açıklamaya devam edecek.

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