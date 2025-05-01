HAK-İŞ 1 Mayıs'ı Rize'de Coşkuyla Kutladı

HAK-İŞ, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Rize'de Kutladı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliğinde, çalışanların 1 Mayıs'ını kutladı. Arslan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki vergi sisteminin adaletsizliğine vurgu yaptı ve "Az kazanandan çok, çok kazanandan azalan bir vergi sistemi var. Bu durumu kabul etmiyoruz. Vergi sistemimizin köklü bir şekilde değişmesi gerekiyor." dedi.

Sendikal Örgütlenmenin Önündeki Engelere Dikkat Çekti

Arslan, sendikal örgütlenmenin önündeki zorluklara da dikkat çekerek, "Sendikal örgütlenme üzerindeki engellerin kaldırılması şart. İşçiler sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmamalı, işe iade mekanizmaları etkin bir şekilde çalışmalıdır." ifadesini kullandı. Özellikle son dönemde Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyeleri ile Altındağ Belediyesi gibi yerlerde sendikaların yaşadığı baskıyı anlattı. Arslan, "2024 yerel seçimlerinden itibaren, 80 bin üyemiz tehditle başka sendikalara geçiş yapmak zorunda kaldı. 10 bin üyemiz işini kaybetti." dedi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Protokolü Görüşmeleri Başlıyor

Kamu işçileri için yapılacak ücret artışlarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü hakkında da bilgi veren Arslan, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile iletişim halinde olduklarını ve zam teklifini beklediklerini ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yapısına Eleştiri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu eleştiren Arslan, asgari ücretin belirlenmesinde adil bir katılım sağlanmasını talep etti. "Asgari ücretin geniş bir katılımla yeni bir komisyonla belirlenmesini istiyoruz" diyen Arslan, TÜRK-İŞ'in katılımının önemine vurgu yaptı. "Yanlışın neresinden dönerseniz kardır," diyerek, bu konuda kararlı olduklarını belirtti.

Vergi Adaleti ve Emeklilik Sistemi Üzerine Açıklamalar

Arslan, çalışanların ağır bir vergi yükü altında olduğunu belirterek, "Çalışanların temel harcamaları da vergiden düşmeli. Biz adaletli bir vergi sisteminin gerçekleşmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi. Ayrıca, mevcut emeklilik sisteminin yetersiz olduğunu belirterek, emeklilerin insan onuruna yaraşır bir maaş alması gerektiğini vurguladı.

ÇAYKUR ve Filistin Meselesine Dikkat Çekti

Rize için büyük öneme sahip olan ÇAYKUR hakkında da değerlendirmelerde bulunan Arslan, çalışanların taleplerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Ayrıca, Filistin'de yaşanan olaylara değinerek, HAK-İŞ’in Filistin’in yılmaz savunucusu olduğunu belirtti.

Etkinlik, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programa Rize ve çevre illerden birçok işçi katıldı. Katılımcılar, "HAK-İŞ nerede, biz oradayız" ve "ÇAYKUR bizim, bizim kalacak" gibi sloganlarla desteklerini gösterdiler.

Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.

Rize'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla HAK-İŞ Konfederasyonu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.