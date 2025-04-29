HAK-İŞ: İş Mevzuatı Güncellenmeli

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kayabaşı, Gaziantep'te Konuştu

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, Gaziantep'te gerçekleştirdiği basın açıklamasında, iş dünyasının mevcut sorunlarına dair çözüm önerilerini sundu. Kayabaşı, "Güncel sorunlara çözüm oluşturabilecek, sorunlarımızı ortadan kaldırabilecek bir iş mevzuatına ihtiyacının olduğunu ifade ediyoruz," dedi.

İş Mevzuatı Değişim İhtiyacı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde kentteki üyelerle bir araya gelen Kayabaşı, iş hayatının dinamik yapısına vurgu yaptı. 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununın bazı olumlu değişiklikler getirdiğini belirten Kayabaşı, "Fakat 2003'ten bugüne kadar geçen 22 yılda ülkemizdeki endüstri ilişkiler sistemi tamamen değişti. Çalışma modelleri de farklılaştı," şeklinde konuştu.

Acil Güncelleme Talepleri

Kayabaşı, acil olarak iş mevzuatının güncel koşullara uygun hale getirilmesi gerektiğini yineledi. İş gücü piyasasının değişen şartlarına göre mevzuatın bütünsel bir yaklaşımla revize edilmesi gerektiğinin altını çizen Kayabaşı, HAK-İŞ olarak şu talepleri sıraladı:

İş Kanunu ile istihdam arasındaki ilişkinin doğru kurulması

İş güvencesi hükümlerinin kapsamının genişletilmesi

Esnek çalışmaya ilişkin hükümlerin güvence boyutunun sağlanması

Denetim zaaflarını giderecek mekanizmaların güçlendirilmesi

İşe iade hükümlerinin ve çalışma sürelerinin revize edilmesi

Kanuni süreleri aşan fazla çalışmanın önlenmesi

Kayabaşı, bu taleplerin hayata geçirilmesi için gereken adımların atılmasını temenni ettiklerini ifade etti.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı (ortada), HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanlığı önünde düzenlediği "İş Mevzuatının Güncel Sorunları" konulu basın toplantısında konuştu.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı (ortada), HAK-İŞ Gaziantep İl Başkanlığı önünde düzenlediği "İş Mevzuatının Güncel Sorunları" konulu basın toplantısında konuştu.