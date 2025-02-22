Hakkari'de Çığ Düşme Anı Cep Telefonuyla Görüntülendi

Hakkari'de Çığ Düşmesi Anbean Kaydedildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen çığ, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. İlçeye 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde, yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu etkileyici bir çığ düştü.

Doğa Olayı Panik Yarattı

Çığ sonucu oluşan kar yığınları, köyün yakınlarına kadar ulaştı ve bu durum bölge sakinlerinde paniğe neden oldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı, görüntüler hem korkutucu hem de doğanın gücünü gözler önüne serdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 50 kilometre mesafedeki Kolbaşı köyünde yamaçtan kar kütlesinin kayması sonucu çığ meydana geldi.