Halep'te Protesto: Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan PKK/YPG'ye Operasyon Talebi

Halep'te PKK/YPG'yi Protesto Edenler, Operasyon Talep Etti

Suriye'nin Halep ilinde Sadullah el-Cabiri Meydanı'nda toplanan yüzlerce protestocu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den temizlenmesi için Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan operasyon başlatmasını istedi.

Protestolar sırasında, "Suç işlemek ve telaffuz açısından Esed ve SDG benzer isimlerdir", "Devletimiz isteklerimizi yerine getirmezse bireysel eylemlerle Şeyh Maksud’a müdahale edeceğiz" ve "SDG ve Esed aynı dövizin iki yüzüdür" gibi vurgulayıcı dövizler taşındı.

Protestocuların Sesine Kulak Verin

Protestoya katılan Halepli Halil Krez, AA muhabirine verdiği demeçte, yıllardır Esed rejimini protesto ettiğini ve bugün terör örgütü PKK/YPG'ye karşı sesini yükselttiğini ifade etti. Krez, "PKK/YPG'nin Halep’in bir kısmı ve Fırat Nehri'nin doğu bölgelerini işgal altında tutması kabul edilemez. Devletin çatısı altında yer almayan her kişiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarının tamamı özgürleşene kadar protestolarımızı sürdüreceğiz," dedi.

Ayrıca, Halep'in Azez ilçesinden katılan İbrahim Hac Cüneyd, "Suriye’nin Beşşar Esed rejiminden nasıl kurtarıldıysa, aynı şekilde terör örgütü PKK/YPG’den de kurtarılacağını" belirtti. Yeni hükümetten operasyon başlatması için işaret beklediklerini kaydeden Cüneyd, "Ülkemizin tüm hainlerden temizlenmesini istiyoruz. Çocuklarımızı ve kardeşlerimizi bunlar esir etti," diye ekledi.

PKK/YPG'nin Mevcudiyeti Kabul Edilemez

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, şu anda Halep'in bir kısmı ve Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeleri işgal altında tutmaya devam ediyor. Protestocular, bu durumun Suriye'nin bölünmesi ve istikrarsızlık demek olduğunu vurguladı.