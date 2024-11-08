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Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 16 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi

Halfeti Belediye binasına yapılan taşlı saldırıyla ilgili 16 kişi adliyeye sevk edildi. İki polis yaralandı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 10:52
Halfeti Belediyesi Önünde Taşlı Saldırı: 16 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi

Halfeti Belediyesi'nde Gereksiz Olaylar

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki belediye binası, 4 Kasım tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen görevlendirmeden sonra gergin bir ortama tanık oldu. Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevden alınmasının ardından, belediye binasına girmeye çalışan bir grup, güvenlik önlemi alan polislere taşlı bir saldırıda bulundu.

Olayın Gelişimi

Taşlı saldırı sonucunda, güvenlik güçlerine yönelik saldırıyı gerçekleştiren grup hakkında harekete geçildi. Gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü ve ardından adliyeye sevk edildi.

Yaralı Polislere Destek

Bu saldırı neticesinde, iki polis memuru hafif yaralandı. Güvenlik birimleri, olayla ilgili olarak gerekli önlemleri almakta devam ederken, konuya ilişkin soruşturmanın da sürdüğü bildirildi.

Halfeti halkı, belediye bünyesindeki bu tür olayların önlenmesi adına yetkililerden daha fazla tedbir alınmasını talep ediyor.

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