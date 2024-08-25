Hamas, Yeni Ateşkes Teklifini Reddetti

Hamas, "İsrail işgalini kalıcı hale getirecek" nitelikteki yeni ateşkes teklifini geri çevirdi. Hareketin üst düzey yetkililerinden biri, Mısır’ın başkenti Kahire’de kendilerine sunulan teklifi değerlendirirken, gelecekteki anlaşmaların kalıcı ateşkes ve İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini içermesi gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Ateşkes Teklifine Vurgu

Yetkili, ABD Başkanı Joe Biden tarafından 2 Temmuz'da önerilen ateşkes planına bağlı olduklarını ifade ederek şu ifadeleri kullandı: "Hamas, halkımızın en yüksek çıkarlarını gerçekleştirmek ve onlara yönelik saldırıyı durdurmak amacıyla üzerinde 2 Temmuz'da mutabakata varılan hususları uygulamaya hazır olduğunu teyit etti."

Kahire’de Müzakere Süreci

Hamas yetkilisi, sunulan yeni teklifin, Philadelphi Koridoru olarak bilinen 14 kilometrelik sınır bölgesinin kontrolünün İsrail’e verilmesini ve Gazze’deki askeri varlığın sürmesini öngördüğünü belirtti. Hamas heyeti bu koşulları kabul etmediğini, ara bulucu ülkelere belirttikten sonra Kahire'den ayrıldıklarını bildirdi.

İsrail Heyeti de Kahire’den Ayrıldı

Öte yandan, İsrail medyasına yansıyan haberlere göre, Kahire'de bulunan İsrail müzakere heyeti de ülkeye dönüş yaptı. İsrail devlet televizyonu KAN, ateşkes ve esir takası için yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

İsrailli yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılmasını imkansız kılıyor." ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası yapmamakla eleştiriliyor. Bu arada, Gazze’ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bini aştığı bildiriliyor.