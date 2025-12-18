Hareket Halindeki Elektrikli Araçlara Kablosuz Şarj: Hedef Menzili yüzde 10–20 Artırmak

Hareket Halindeki Elektrikli Araçlara Kablosuz Şarj Projesi TÜBİTAK Desteği Aldı

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğretim üyesi Doç. Dr. Ali Ağçalın yürüttüğü "Hareket Halindeki Elektrikli Araçların Şarjı için Kablosuz Enerji Aktarımı Tasarımı ve Kapalı Çevrim Rezonans Frekansı Sabitleme Kontrolü" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ve Amaç

Proje, hareket hâlindeki elektrikli araçların kablosuz enerji aktarımıyla şarj edilebilmesini sağlayacak yeni bir sistem tasarımı ve bu sisteme yönelik kontrol yöntemleri geliştirmeyi amaçlıyor. Çalışmanın, elektrikli araçlardaki menzil ve şarj sorunlarına pratik çözümler sunması ve kablosuz şarj alanına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Nasıl Çalışacak?

Yollara entegre edilecek şarj şeritleri üzerinden araçlara hareket hâlindeyken enerji aktarımı yapılması hedefleniyor. Proje kapsamında geliştirilecek sistemin amacı, araç durmadan ilerlerken menzilini yüzde 10–20 artırabilecek enerji aktarımı sağlamak olarak açıklandı.

Araştırmacının Vizyonu ve Deneyimi

Doç. Dr. Ali Ağçal, kablosuz enerji transferi alanında yıllardır çalışmalar yürüttüklerini belirterek cep telefonları, insansız hava araçları ve elektrikli otomobiller için çeşitli uygulamalar geliştirdiklerini söyledi. Ağçal, bu proje ile sistemi daha verimli ve hızlı olacak biçimde tasarlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Güncel Durum ve Benzer Uygulamalar

Ağçal, dünyada ağır vasıtaların kullandığı yavaş şeritlerde birkaç kilometrelik deneme kablosuz şarj şeritleri bulunduğunu, kendilerinin de benzer altyapılardan ilham alarak özgün bir sistem geliştirdiklerini belirtti. Projenin iki yıllık bir süreç olarak planlandığı ve bütçenin aktarılmasının ardından resmi olarak başlayacağı aktarıldı.

İlham Kaynağı ve Eğitimsel Katkı

Projeye ilham kaynağı olarak Nikola Tesla’nın kablosuz enerji çalışmaları gösterildi. Ağçal, doktora sürecinde hareketli şarj alanında bir boşluk fark ettiğini ve akademisyenler olarak bu eksikliğe çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Ayrıca proje kapsamında bir yüksek lisans öğrencisinin tez çalışması yürüteceği ve sürece başka yüksek lisans öğrencilerinin de katılmasının planlandığı ifade edildi.

Beklenen Etki

Proje ekibine göre kablosuz şarj sistemlerinin yaygınlaşması, elektrikli araç teknolojilerine katkı sağlayacak ve öğrencilere pratik eğitim imkânı sunacak. Ağçal, projenin ülkeye ve uluslararası alana fayda sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ALİ AĞÇAL’IN YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ YAPTIĞI, HAREKET HALİNDEKİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN KABLOSUZ OLARAK ŞARJ EDİLMESİNİ HEDEFLEYEN PROJE, TÜBİTAK 3501 KARİYER GELİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENMEYE HAK KAZANDI