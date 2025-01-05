Hatay'da Fotoğraf Çekerken Gölete Düşen Çocuğu Babası Kurtardı

Hatay'da Gölete Düşen Çocuğun Kurtarma Anı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen olayda, Yenişehir Göleti'nde fotoğraf çekilirken bir çocuk gölete düştü. Olayın detayları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün ailecek gezmek için gölete giden baba, iki çocuğunun fotoğrafını çekmek istedi. Çekim esnasında çocuklardan biri, göletin korkuluğunu aşıp suya düştü. O an babası hemen harekete geçerek gölete atladı ve çocuğunu kurtardı.

Alınan bilgiler doğrultusunda, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu dramatic anların güvenlik kameralarına yansıması ise olayın seyrini dikkat çekici kıldı.