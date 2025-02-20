Hatay'da Kamyon Motosiklete Çarptı: 73 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Kamyon Motosiklete Çarptı

Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca Mahallesi Fatih Caddesi'nde gerçekleşen feci kaza, 73 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hüseyin İlhan'ın hayatını kaybetmesine yol açtı.

Olay, R.T. yönetimindeki 33 AEE 914 plakalı kamyonun, Hüseyin İlhan'ın kullandığı 31 E 0134 plakalı motosiklete çarpmasıyla meydana geldi. Kazanın hemen ardından, İlhan olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, başka bir yoldan Fatih Caddesi'ne bağlanan İlhan'ın motosikletinin, aynı yönde sağa dönüş yapan kamyonun altında kalması izleniyor.