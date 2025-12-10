Hatay'da 'yağma' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Hatay Emniyeti, aranan şüpheliyi yakaladı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahsın 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası Suç ve yasal süreç Yakalanan şüphelinin, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan hüküm giymiş olduğu ve şahsın adının I.E.H. şeklinde kayıtlı olduğu bildirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili mercilere sevk edildi. Mahkemece yapılan işlem sonucu şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. HATAY’DA 16 YIL 8 AY HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS TUTUKLANDI