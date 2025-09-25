Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 bin litre sahte içki ele geçirildi

Arsuz'da JASAT ekiplerinin operasyonunda Üçgüllük Mahallesi'nde 5 bin litre sahte içki ve damıtma kazanı ele geçirildi, 1 şüpheli B.Ç gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:02
JASAT ekipleri Üçgüllük Mahallesi'nde operasyon düzenledi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından sahte içki üretildiği tespit edilen bir adrese operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan incelemede 5 bin litre sahte içki ile üretimde kullanılan damıtma kazanı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında adreste bulunan şüpheli B.Ç gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

