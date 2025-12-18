DOLAR
Hayrabolu'nun 43 Yıllık Tescili: Çerkezmüsellim Pabuç Köftesi

Hayrabolu'nun tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi, 43 yıldır aynı tarifle Trakya danası eti ve özel baharatla hazırlanıp Avrupa'ya kadar ulaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 13:04
Hayrabolu'nun 43 Yıllık Tescili: Çerkezmüsellim Pabuç Köftesi

Trakya danası eti ve özel baharatla Avrupa'ya uzanan lezzet

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, 43 yıldır aynı tarifle hazırlanan tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da ilgi görüyor ve Avrupa sofralarına kadar ulaşıyor.

Trakya'da yetişen ve bir yaşını geçmemiş danaların etinden hazırlanan bu köfte, ustalıkla yoğrulan kıyması ve özel baharat karışımıyla farkını ortaya koyuyor. Yumuşak dokusu ve kendine has aroması ile tanınan köfte yıllardır aynı tarifle hazırlanıyor.

İlçedeki köfte ustalarından Mahmut Yalçın, Çerkezmüsellim köftesinin yolculuğunun 1982 yılında babası Mehmet Şükrü Yalçın tarafından başlatıldığını söyledi. Baba mesleğini sürdürdüğünü belirten Yalçın, artan ilgi üzerine markalarını 2009 yılında tescil ettirdiklerini ifade etti.

Mahmut Yalçın: "Amacımız bu eşsiz lezzeti Türkiye’nin dört bir yanına taşımak. Hayrabolu’ya yolu düşenler, köftemizi tatmadan bölgeden ayrılmıyor. İlgi her geçen gün artıyor. Hatta lezzetimizi Almanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere kadar gönderdik".

Tescilli Çerkezmüsellim pabuç köftesi, Hayrabolu'nun adını hem Türkiye'de hem de yurt dışında duyurmaya devam ediyor.

