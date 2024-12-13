Heyet Tahrir Şam Lideri Şara: Suriye Halkını Kutlamalara Çağırdı

Şara’dan Kutlama Çağrısı

Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şara (Ebu Muhammed el-Culani), 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bir mesaj yayınlayarak, Suriyelileri kutlamalara davet etti. Suriye Haber Ajansı (SANA) aracılığıyla yayımlanan videoda Şara, "Suriye devrimin zaferle taçlanmasından dolayı büyük Suriye halkını tebrik ederim. Halkı sevinçlerini göstermeleri için meydanlara davet ediyorum" diye konuştu.

Sevincin Zarar Görmemesi İçin Uyarı

Kutlamalar sırasında ateşli silahların kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Şara, "Hep birlikte bu ülkeyi yeniden inşa edelim. Daha önce de dediğimiz gibi, Allah'ın izniyle başaracağız" ifadelerini kullandı.

Büyük Kutlamalar Bekleniyor

8 Aralık'ta Baas rejiminin düşüşünün ardından, Suriye genelinde büyük kutlamaların yapılması bekleniyor. Suriye'deki gelişmeler ise; 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında patlak veren çatışmalarla yoğunlaşmıştı. Çatışmalar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli illerde devam etti.

Şam'a Giriş ve Rejimin Çöküşü

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta giren gruplara halkın desteğiyle, Baas rejimi bölgeyi tamamen kaybederek çökmüş durumdadır. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmak zorunda kalmıştır.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu tarafından aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, Tel Rıfat ilçe merkezi terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılmıştır. Operasyon kapsamında ayrıca Münbiç ilçesinin de temizlenmesiyle, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvası olarak bilinen bölgenin hakimiyeti sona ermiştir.