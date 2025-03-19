İBB Başkanı İmamoğlu'na Gözaltı Kararı: 7 Şüpheli İçin Operasyon Başlatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye gündemine bomba gibi düşen bir gelişmeyi açıkladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Bu durum, Türkiye'de terörle mücadele önlemlerinin ne kadar kararlı bir şekilde devam ettiğini bir kez daha gözler önüne seriyor. İlgili makamlar, operasyonların yürütüldüğünü ve şüphelilerin yakalanması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

Öte yandan, bu kararın kamuoyunda yaratacağı yankılar ve ilerleyen günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.