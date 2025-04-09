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İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Sokak Güvenliği En Temel Görevimizdir

Bülent Turan, Kars'ta sokak hayvanları ve güvenliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Güvenlik önceliğimiz diyen Turan, eksiklerin giderileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 09.04.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:40
İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: Sokak Güvenliği En Temel Görevimizdir

Kars'ta Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kars'ta gerçekleştirilen "Kars Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sokak güvenliğine vurgu yaptı. Turan, "Bu saatten sonra bir köpek olayı olduğunda, bir evladımız yaralandığında, tartışmasız tüm teftiş ekibimizin görevlileri burada olacaktır" ifadelerini kullandı.

Önemli Açıklamalar

Turan, Kars ziyareti kapsamında Vali Ziya Polat ile bir araya geldikten sonra, toplantıda sokak güvenliği ile ilgili endişelere cevap verdi. "Sokaklarımızda insanlarımızın öldüğü, kaçarken araç altında kaldığı haberleriyle sarsılıyoruz. Sokak güvenliği devletin en temel işlerinden biridir" dedi.

Çocuk ve Yaşlıların Güvenliği Öncelikli

Bülent Turan, çocukların ve yaşlıların güvenliğinin esas alınması gerektiğini belirtti. "Bu konu asla bir siyasi polemik konusu olmamalıdır. Kamu çalışanlarımız, bu sorunu insan merkezli çözme çabası içinde" diye konuştu.

Barınaklar ve Rehabilitasyon

Turan, Kars'ta hayvanlar için geçici barınakların oluşturulduğunu ve bu süreçte yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirtti. Ayrıca, hayvan barınakları için gereken hassasiyeti gösteren dernekleri destek olmaya çağırdı.

Sosyo-Kültürel Değerlerimiz ve İstismar

Turan, "Bizim kültürümüzde, inancımızda eziyet haramdır. Kanunlarımızda eziyet suçtur. Çocuklarımızın güvenliğini sağlarken, hayvanların da insani şartlarda yaşamasını temin etmeliyiz" ifadesinde bulundu.

İsraf ve Bilinç

Turan, Kars’taki lokantalarda israfın önlenmesi gerektiğini vurguladı. "Toplayalım, makineler alınacak, hayvanlarımıza uygun yem üreterek beslenmelerine katkı sağlayalım. Birlikte çalışmalıyız" diye belirtti.

İncelemelerde Bulundu

Toplantının ardından, Turan ve beraberindekiler, belediyeye ait hayvan barınağı ve yakınındaki alanda incelemelerde bulundular. Bu süreçte yerel yönetimlerin daha etkin rol alması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kars ziyareti kapsamında, Vali Ziya Polat'ı makamında...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kars ziyareti kapsamında, Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret ettikten sonra Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen "Kars Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Turan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kars ziyareti kapsamında, Vali Ziya Polat'ı makamında...

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kars ziyareti kapsamında, Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret ettikten sonra Valiliğin toplantı salonunda düzenlenen "Kars Sokak Hayvanları Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Turan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

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