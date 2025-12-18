Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı
Asayiş ekiplerinin fiziki takibi sonucu yakalama
İl merkezinde yürütülen takip sonucunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı ikameti tespit etti.
Hakkında silahla yağma, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, suç eşyasının satın alınması, uyuşturucu madde kullanma, basit yaralama ve hakaret suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahsın, il merkezinde bir ikamette saklandığı belirlendi.
Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki adli işlemleri tamamlanan S.G., Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
