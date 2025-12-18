DOLAR
42,73 -0,03%
EURO
50,16 0,06%
ALTIN
5.940,04 0,34%
BITCOIN
3.725.660,84 -1,29%

Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı

Iğdır'da hakkında toplam 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G., polis operasyonuyla yakalanıp Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 15:07
Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı

Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı

Asayiş ekiplerinin fiziki takibi sonucu yakalama

İl merkezinde yürütülen takip sonucunda, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın saklandığı ikameti tespit etti.

Hakkında silahla yağma, hırsızlık, konut dokunulmazlığının ihlali, suç eşyasının satın alınması, uyuşturucu madde kullanma, basit yaralama ve hakaret suçlarından toplam 23 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. isimli şahsın, il merkezinde bir ikamette saklandığı belirlendi.

Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki adli işlemleri tamamlanan S.G., Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

IĞDIR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA TOPLAM 23 YIL 3 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN...

IĞDIR'DA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKKINDA TOPLAM 23 YIL 3 AY 25 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS OPERASYONUYLA YAKALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş Afşin’de Kalaşnikov Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
2
Eğirdir'de 2025: Bağımlılıkla Mücadele ve İntiharı Önlemede Kurumlar Güç Birliği
3
Peskov yalanladı: Türkiye'nin S-400'leri iade edeceği iddiası
4
Şanlıurfa’da Tarihi Geçmiş 8 Bin Şişe Meşrubat Ele Geçirildi
5
Iğdır'da 23 Yıl Hapisle Aranan S.G. Polis Operasyonuyla Yakalandı
6
Başçayır Ortaokulu'ndan 8.sınıflara Lise Tanıtım Gezisi
7
Talas'ta Şehitler İçin Duygusal Buluşma: Başkan Mustafa Yalçın'a Teşekkür

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler