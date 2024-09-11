İHH, Gazze'ye Devam Eden İnsani Yardım Faaliyetlerini Artırdı

İHH'nın Gazze'ye Yönelik Aktiviteleri

İnsan Hakları ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze için sürdürdüğü yardımları artırmaya devam ediyor. Vakfın açıklamalarına göre, 2009'dan bu yana bölgede aktif bir ofisi bulunan İHH, 7 Ekim tarihinden itibaren insani yardım çalışmalarına yoğun bir şekilde devam etti.

Yardım Faaliyetleri ve Dağıtımlar

İHH, Gazze'deki ofisi ve çalışanları sayesinde, 7 Ekim'den itibaren ihtiyaç sahiplerine önemli yardımlar ulaştırdı. Şehirdeki duruma göre yapılan yardımlar arasında:

10.135.504 sıcak yemek

2.059 tanker içme suyu

176.832 gıda kolisi

9.385.902 ekmek

1.169.368 muhtelif gıda ürünleri

44.033 battaniye

747.855 lipid bazlı besin takviyesi

57.610 halı

20.236 elbise

105.568 hijyen paketi

129.789 çuval un

Acil Sağlık ve Yaşam Destekleri

Gazze'ye ulaştırılmak üzere 12 ambulans satın alındı ve bu araçlar AFAD aracılığıyla bölgeye gönderildi. Ayrıca 2.044 çadır, 1.300 ilk yardım çantası, 63.743 hasta ve bebek bezi ile 10.080 paket bebek maması gibi önemli destekler de teslim edildi.

Uluslararası Destek

Vakıf, AFAD tarafından organize edilen 3 yardım gemisi ve 1 yardım uçağı için 41 tırlık insani yardım malzemesi desteği sağladı. Ayrıca Kuveyt merkezli Kuwait Society for Relief ile ortaklaşa düzenlenen projelerle yaklaşık 2.650 ton yardım malzemesi Gazze'ye gönderildi.

Yardımların Dağıtımı

İlk gemideki yardımlar Gazze'ye ulaştırılmışken, ikinci gemideki yardımların bir kısmı dağıtılırken, bir kısmı ise sınırda beklemekte, böylece insani yardım çalışmaları hızla devam etmektedir.