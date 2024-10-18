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IKBY’de Milletvekili Seçimleri İçin Güvenlik Güçlerinin Oylama Süreci Tamamlandı

IKBY'de 20 Ekim'de yapılacak milletvekili seçimleri için güvenlik güçlerinin özel oylama süreci sona erdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:10
IKBY’de Milletvekili Seçimleri İçin Güvenlik Güçlerinin Oylama Süreci Tamamlandı

IKBY Milletvekili Seçimleri İçin Özel Oylama Tamamlandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), 20 Ekim'de gerçekleştirilecek milletvekili seçimleri öncesinde güvenlik güçlerinin katıldığı özel oylama süreci başarıyla sona erdi.

Oylama Süreci ve Katılım Oranı

Seçim merkezlerinde oy kullanmak üzere 215 bin 960 güvenlik gücü, akşam saat 18:00 itibarıyla oy verme işlemini tamamladı. Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen bu özel oylamada katılım oranının yüzde 90’ı geçtiği bildirildi. IKBY’nin 6. Dönem Milletvekili Seçimleri için titiz bir hazırlık süreci yürütüldü.

Bu seçimler, bölgenin siyasi istikrarı açısından büyük önem taşıyor. Güvenlik güçlerinin yüksek katılımı, seçimin güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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