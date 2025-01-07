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İklim Değişikliği ve Zeytincilik: İzmir'de Çözüm Arayışları Ele Alındı

İzmir'de düzenlenen çalıştayda, iklim değişikliğinin zeytinciliğe etkileri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:22
İklim Değişikliği ve Zeytincilik: İzmir'de Çözüm Arayışları Ele Alındı

İzmir'de Zeytincilik Çalıştayı Gerçekleştirildi

İzmir’de gerçekleşen çalıştayda, iklim değişikliğinin Türkiye'deki zeytin üretimi üzerindeki olumsuz etkileri, çözüm önerileri ve mevcut projeler ele alındı.

İklim Krizi ve Zeytin Üretimi

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Proje Evi Kooperatifi iş birliğinde düzenlenen "İklim Değişikliği Çağında Türkiye'de Zeytinciliğin Mevcut Durumu Çalıştayı"nda konuşan UZZK Başkanı Mustafa Tan, Türkiye’nin Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı hedeflerinin sürdürülebilir tarımı içerdiğini vurguladı.

Tan, Türkiye'nin zeytin üretiminin önemine dikkat çekerek, "Küresel iklim krizi, zeytin çeşitlerini korumak ve bunların önemini vurgulamak amacıyla Yeşil Mutabakat hedeflerimizle örtüşüyor. Son iki yılda iklim krizleri özellikle batıdaki ülkeleri etkiledi. En büyük zeytin üreticisi İspanya ağır bir zarar gördü." şeklinde konuştu.

Üretim Düşüşleri ve Piyasa Etkileri

Başkan Tan, iklim değişikliğinin İspanya'nın zeytin üretimini 1.6 milyon tonlardan 700 bin tonlara, Tunus'un ise 300 bin tonlardan 200 bin tonlara düşürdüğünü belirtti. İtalya’nın üretiminde de benzer kayıplar yaşandığını ifade eden Tan, "Bu durum Türkiye'de olumlu bir etki yaratmış olsa da, fiyatların düşüşü üreticilerimiz için bir sorun haline geldi." dedi.

İç Tüketimi Arttırma Çabaları

Üretim ve piyasa durumunun yanı sıra Tan, iç tüketimin artırılması için çeşitli çalışmaların yapılması gerektiğinin altını çizdi. "Türkiye, zeytin ağacının gen merkezi konumundadır. Yerli zeytin çeşitlerimizi kaybetmemeliyiz. Bu maksatla çalışmalara devam ediyoruz." dedi.

Çalıştayda Sunumlar Gerçekleştirildi

Çalıştayda alanında uzman akademisyenler, "İklim Değişikliği Bağlamında Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Tarafından Yapılan Çalışmalar", "İklim Krizi ve Zeytincilik: Zeytincilik Sektöründe İklim Değişikliği Farkındalığı ve Sürdürülebilir Zeytincilik İçin Öneriler" gibi başlıklarda sunum gerçekleştirdi.

Proje Evi Kooperatifi'nden Açıklamalar

Proje Evi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ceren Üzel, Anadolu'da Zeytin Üreticisi Toplulukların Güçlendirilmesi Projesi'nin sonlarına yaklaşıldığını ifade etti. Bu projeyle birlikte, zeytinciliğe dair topluk çalışmaları artırmayı hedefliyoruz.

İzmir'de iklim değişikliğinin Türkiye'deki zeytin üretimindeki etkileri, çözüm önerileri ve...

İzmir'de iklim değişikliğinin Türkiye'deki zeytin üretimindeki etkileri, çözüm önerileri ve uygulanan projeler kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

İzmir'de iklim değişikliğinin Türkiye'deki zeytin üretimindeki etkileri, çözüm önerileri ve...

İzmir'de iklim değişikliğinin Türkiye'deki zeytin üretimindeki etkileri, çözüm önerileri ve uygulanan projeler kapsamında çalıştay gerçekleştirildi.

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