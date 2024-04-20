İletişim Başkanlığı, Erdoğan ve Haniye görüşmesinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Gazze’deki son durumu görüşmek için buluştu. İletişim Başkanlığı, yapılan görüşmedeki önemli ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı.

Görüşmede, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması ana gündem oldu. Bölgede kalıcı bir barışın sağlanabilmesi için yapılması gerekenler konuşuldu.

"Barışın anahtarı Filistin Devleti'nin kurulmasında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin için gerekli diplomatik çalışmaların devam ettiğini, katliamın durdurulması ve acil ateşkesin devreye girmesi için çaba gösterildiğini belirtti. Türkiye’nin Gazze’ye yönelik gerçekleştirilen katliamı sık sık gündeme getireceğini ifade eden Erdoğan, bölgesel barış için Filistin Devleti’nin kurulmasının anahtar bir rolde olduğunu vurguladı. Erdoğan, İsrail’e verilecek en iyi yanıtın birlik ve beraberlik olduğunu, Filistin halkının haklı davasının daha iyi anlatılması gerektiğini de belirtti.





"45 bin tondan fazla yardım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkı için insani yardım çalışmalarını devam ettirdiğini, şimdiye kadar 45 bin tondan fazla yardımın bölgeye gönderildiğini de vurguladı. Ayrıca Erdoğan, İsrail’e karşı uygulanan yaptırımlara da dikkat çekti.

Ayrıca İsrail ve İran çatışmasına da değinen Erdoğan, bu durumun Gazze üzerindeki dikkati dağıtmasına engel olmak gerektiğini de ifade etti.

Görüşme esnasında Erdoğan, İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybetmiş olan çocukları ve torunları için Heniyye’ye başsağlığında bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altın gibi isimler de görüşmeye katıldı.