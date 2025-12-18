İnönü Belediyesi Oklubalı Mahallesi'ne Modern Koyun Yıkama Alanı Kurdu

Hayvancılıkta hijyen ve üretim kalitesi öncelik

İnönü Belediyesi tarafından Oklubalı Mahallesi’nde, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda yapımı gerçekleştirilen koyun yıkama alanı çalışmalarının tamamlandığı açıklandı.

Proje, üreticilerin faaliyetlerini daha hijyenik, düzenli ve sağlıklı şartlarda sürdürebilmeleri amacıyla hayata geçirildi. Modern ve kullanışlı şekilde inşa edilen alanın, bölgedeki önemli bir ihtiyaca cevap vermesi ve hem hayvan sağlığını koruyarak hem de üretim kalitesini artırarak bölge üreticisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kırsal mahallelere yönelik hizmet ve yatırımların aralıksız sürdüğünü belirten yetkililer, verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini vurguladı. İnönü Belediyesi'nin kırsal yaşamı destekleyen ve üreticinin yükünü hafifleten projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, tamamlanan koyun yıkama alanının Oklubalı Mahallesine ve hayvancılıkla uğraşan tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

