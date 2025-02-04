İnsan Beyninde Mikroplastik Artışı: 8 Yılda Yüzde 50'lik Bir Yükseliş

İnsan Beyninde Mikroplastik ve Nanoplastik Artışı

Sağlıklı insan beyni örneklerinde gözlemlenen mikroplastik ve nanoplastik (MNP) bileşen miktarında, 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 artış tespit edildi.

ABD'nin New Mexico Üniversitesinden araştırmacılar, bazı insan dokularındaki MNP miktarını inceledi. Araştırma, 2016-2024 yılları arasında karaciğer, böbrek ve beyin örneklerini kapsadı. Bulgular, MNP oranındaki artışın en fazla beyinde görüldüğünü ortaya koydu.

Plastik Kullanımındaki Artışın Etkisi

Araştırmacılar, plastik kullanımındaki artışın insan beynindeki MNP miktarını 8 yılda yüzde 50 artırdığını belirtti. Karaciğer ve böbrekteki MNP bileşen miktarının benzer oranlarda olduğu, ancak beyindeki plastiklerin "mikroskobik boyutlarda cam kırığı" şeklinde gözlemlendiği kaydedildi.

MNP Birikimi ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Sağlıklı beyinlerdeki MNP birikiminin, karaciğer ve böbreğe kıyasla 7 ila 30 kat daha fazla olduğu belirlendi. Ayrıca, demans (bunama) hastalığı teşhisi konulan 12 beyin örneğinde, sağlıklı beyne göre 3 ila 5 kat daha fazla MNP birikimi gözlemlendi.

Bu bulgular, MNP'lerin nörolojik bozukluklarda ya da insan sağlığı üzerindeki doğrudan etkileri olup olmadığını anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini gösteriyor.

Bu önemli araştırmanın sonuçları, Nature Dergisi'nde yayımlandı.