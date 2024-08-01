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İran: Heniyye'nin Suikastına Cevap Planları Üzerinde Çalışıyoruz

İran, İsmail Heniyye suikastına karşılık verecek adımları değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:14
İran: Heniyye'nin Suikastına Cevap Planları Üzerinde Çalışıyoruz

İran, Heniyye'nin Suikastına Yanıt Verme Hazırlığında

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikasta karşılık verecekleri adımları değerlendirdiklerini açıkladı.

Direniş Ekseni ve Cevap Planları

Tahran'da gerçekleştirilen cenaze töreninde İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Bakıri, "Direniş ekseni ve biz, Şehit Heniyye'nin kanının yerde kalmaması için vereceğimiz karşılığı değerlendiriyoruz. Çeşitli adımlar atılmalıdır. İsrail kesinlikle pişman olacaktır." ifadeleriyle durumu netleştirdi.

Heniyye'nin İran'daki Suikastı

İsmail Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğradı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz sabahı Heniyye'nin kaldığı yerdeki saldırıyı duyurdu.

Suikastın Sorumlusu Kim?

İran ve Hamas, bu suikastı İsrail'e atfetmişken, İsrailli yetkililerin olayla ilgili sessiz kalması dikkat çekti.

Heniyye'nin Liderliği

İsmail Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı.

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