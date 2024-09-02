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İran: İsrail'in Saldırıları Bölgeyi Krizle Yüzleştiriyor

İran Dışişleri Bakanı, İsrail'in saldırıları nedeniyle bölgedeki kriz tehlikesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 15:59
İran: İsrail'in Saldırıları Bölgeyi Krizle Yüzleştiriyor

İran'dan İsrail'e Saldırganlık Eleştirisi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in Gazze'den sonra Batı Şeria'ya yönelik başlattığı saldırıların, Orta Doğu'yu tehlikeli bir krizin eşiğine getirdiğini açıkladı.

Erakçi'nin Mesajı

Erakçi, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Gazze soykırımını sürdüren İsrail, şimdi de ölüm makinesini Batı Şeria'ya göndererek bölgeyi tehlikeli bir krizin eşiğine sürüklüyor" ifadelerine yer verdi.

Batılı Ülkelere Uyarı

İsrail'in askeri eylemlerini destekleyen Batılı ülkelere de seslenen Erakçi, bu tür provokasyonların durdurulmaması durumunda oluşabilecek tüm olumsuzlukların bu ülkelerin sorumluluğunda olacağını belirtti.

Son Durum Raporu

28 Ağustos'ta başlayan İsrail ordusunun geniş çaplı saldırılarında, şu ana kadar en az 29 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılardan bir kısmının durumu kritik. 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki baskın ve gözaltı işlemlerinin sayısında artış gözlemleniyor.

Gözaltı ve Zarar Raporları

Bu süreçte 10,400'den fazla Filistinli gözaltına alındı. Ayrıca, İsrail askerleriyle birlikte yerel halk arasındaki çatışmalarda ise 681 kişi hayatını kaybetti.

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