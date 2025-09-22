İşitme Engelli Şef Sefa Barış'ın Sessiz Mutfağı: Börekleri Dünyaya Ulaşıyor

MEHMET KARA/FERYAL ÇANGA - Sessiz mutfağında kendi tarifleriyle börek ve pastalar hazırlayan işitme engelli şef Sefa Barış, geleneksel tatları modern dokunuşlarla buluşturarak hem lezzet hem de ilham veriyor.

Yolculuk ve ilk adımlar

Doğuştan işitme engeli bulunan 30 yaşındaki Barış, küçük yaşlardan itibaren mutfakta vakit geçirdiğini, ailenin börek geleneğine yardım ettiğini anlattı. "Ailem yıllardır börek yapıyordu. Ben de ona yardım ediyordum. Sonradan benim için yeni bir hobi oldu. Akrabalarım ilk siparişi verdi, ben de ilk böreğimi yaptım bu benim için bir başlangıç oldu. Böreğimin her katında, her parçasında emeğim var."

Marka ve sosyal medya

Böreklerinin ilgi görmesiyle işi büyütüp profesyonel satışa başlayan Barış, ailesinin desteğinin önemine vurgu yaptı. "Ben tüm engellere rağmen hiçbir zaman pes etmedim. Yıllardır sessizdim ama içimde bir emek, bir hayal, bir yol vardı. Büyük emekler vererek başarıyı yakaladım. Bugün Amerika ve Almanya'dan bile takipçilerim var. Böreklerimi alanlar yurt dışına götürüyor."

Farkındalık ve mesajı

Barış, mutfağındaki videoları ve işaret diliyle yaptığı anlatımlarla geniş kitlelere ulaşıyor. İşitme engelliliğin toplumsal zorluklarına da değinen şef, "Sessiz olmak toplumda zor. İletişimde, işte, okulda hep bir eksik gibi görülüyorsun. Ama ben sessizliğime rağmen başardım. Yılmadım, sustum ama hiç durmadım. Ben sustum ama hikayem konuşuyor. Çünkü bu sadece benim değil, binlerce sessiz insanın hikayesi. Bizim hikayemize siz de ses olun."

