Isparta'da 55 Yıllık Sıhhi Tesisat Ustası Güngör Can 'Yılın Ahisi' Seçildi

Isparta'da 55 yıldır sıhhi tesisatçılık yapan 71 yaşındaki Güngör Can, Ahilik Haftası'nda 'Yılın Ahisi' seçildi; 30'dan fazla çırak yetiştirdi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:49
Ahilik Haftası'nda onurlandırıldı

Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 71 yaşındaki sıhhi tesisat ustası Güngör Can, kentte "Yılın Ahisi" unvanına layık görüldü. Mesleğini 55 yıldır sürdüren Can, bu ödülle mesleki birikiminin takdir edildiğini söyledi.

Mesleğe çocuk yaşta başladı

Meslek hayatına çocuk yaşlarda dayısının yanında çırak olarak adım atan Can, askerlik sonrasında kendi iş yerini açtı ve o günden beri aynı iş kolunda çalışıyor. Can, çalışmalarını disiplinle sürdürdüğünü vurguladı.

Çırak yetiştirme ve usta sorunu

Bugüne kadar 30'un üzerinde çırak yetiştirdiğini belirten Can, kentte tesisat işi yapan ustaların çoğunun kendisinden çıktığını kaydetti. Can, "Almanya’da çalışan eski kalfam bile arayıp tebrik etti. Bu durum beni gururlandırıyor." dedi.

Gelecek adına kaygılarını da dile getiren Can, "Bundan 3-5 yıl sonra usta bulmak zor olacak çünkü gençler bu mesleğe ilgi göstermiyor. Eğer bu şekilde devam edersek yıllar sonra tesisat ustasını mumla arayacağız." uyarısında bulundu.

Günlük çalışma rutini ve iş disiplini

Her sabah 08.00'de iş yerine geldiğini ve akşam saatlerine kadar çalıştığını söyleyen Can, "Yaşım 71 ama her gün oğlumla dükkanımızı açıyoruz. İşin sırrı disiplin ve verdiğin sözleri tutmaktır. Sözünü yerine getirdiğin sürece iş seni bulur." ifadelerini kullandı.

Seçilmenin verdiği gurur

Yılın ahisi seçilmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu aktaran Can, "Geçmişe dönük birikimlerimizin bu şekilde değer görmesi bizi mutlu etti." dedi.

