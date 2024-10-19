İsrail Askerleri, Araçla Ezme Girişiminde Bulunan Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail Ordusundan Açıklama

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir olay meydana geldi. İsrail askerlerinin, bir Filistinliyi araçla ezmeye çalıştığı iddiasıyla öldürdüğü bildirildi.

Olayın Detayları

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, bir Filistinlinin, Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi Ofra yakınlarında, polis aracını hedef alarak araçla yaklaşmaya çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren kişi etkisiz hale getirildi" denilirken, İsrail tarafında herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bilgisi verildi.

Yerel Medyada Yayımlanan Bilgiler

İsrail'in devlet televizyonu KAN, olaya dair detayları içeren bir yayın yaptı. Kanal 12 televizyonında ise araçla ezme girişiminde bulunmakla suçlanan kişinin Nablus kentinden Yusuf Ahmed Taha olduğu aktarıldı.