İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Cumhurbaşkanı Herzog, Netanyahu hükümetini 'bölücü' politikalar izlemekle suçlayarak kritik uyarılarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:22
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Netanyahu'ya Sert Eleştiri

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti, "bölücü ve tek taraflı" politikalar yürütmekle suçladı. Herzog, yayınladığı video mesajında, Netanyahu hükümetinin halk içinde bölünmeyi derinleştiren tartışmalı hamleler yaptığını ve İsrailli esirlerin ailelerine kulak vermeksizin Gazze'ye saldırıları yeniden başlatmasını eleştirdi.

Herzog, Netanyahu'nun hükümetinin İsrailli esirlerin ailelerini görmezden geldiğini belirterek, "Dayanılmaz bir kabus yaşayan İsrailli esirlerin ailelerinin acılarını da görmezden gelerek esirleri geri getirme konusundaki kutsal yükümlüğünüz için savaşı yeniden başlatamazsınız." ifadesini kullandı.

Hükümetin izlediği politikaların ortaya çıkardığı "sert gerçeklik" karşısında derin bir rahatsızlık hissettiğini vurgulayan Herzog, "Ne yazık ki bir dizi tek taraflı eyleme tanık oluyoruz ve bunların ulusal direncimiz üzerindeki etkisi konusunda derin endişeliyim." dedi.

Netanyahu'nun "solcu derin devletin halkın iradesini engellemek" için kendi yakın çevresi hakkında soruşturmalar açtığı iddialarına karşı çıkan Herzog, kamu çalışanlarının kendilerine karşı devam eden bir kampanyanın hedefi olduğuna dikkat çekti. Herzog, "Bunlar, yedek askerler, yaslı aileler ve her birimizin komşuları da dahil olmak üzere işlerini sadakatle yapan kendilerini işine adamış memurlardır. İftira konusu olmamalılar." dedi.

Öte yandan, İsrail'de binlerce kişi, Netanyahu ve hükümetinin, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma girişimi ve Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararına karşı birkaç gündür kitlesel protestolar düzenliyor. İsrailli muhalefet partileri de Netanyahu'nun bu tartışmalı siyasi adımlarını eleştirerek dikkat çekiyor.

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