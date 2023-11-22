İsrail'den son dakika açıklaması: Rehineleri alma süreci yarın başlıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, rehinelerin takası konusunda anlaşma sağlandıktan sonra alınacak esirlerin sürecinin yarın (perşembe) başlayacağını açıkladı. Cohen, bu sürecin Türkiye saati ile 06.00'da başlayacağını ifade etti. İsrail'in verilerine göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'den son dakika açıklaması: Rehineleri alma süreci yarın başlıyor
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İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen esir takası anlaşması sonrasında sürecin detaylarını paylaştı. Cohen, rehinelerin alınmasının yarın (Perşembe) başlayacağını belirtti ve sürecin Türkiye saati ile 06.00'da başlayacağını ifade etti.

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 İsrail hükümeti, geçici ateşkesi kabul ederek Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi hedefinin ilk aşamasını oluşturacak 4 günlük bir ara verme kararı aldı. Açıklamada, her 10 esir için ek bir gün daha çatışmalara ara verileceği vurgulanırken, İsrail'in Hamas'ı tasfiye etme amacıyla savaşa devam edeceği belirtildi. 

Hamas Hareketi de anlaşmaya dair yazılı açıklamada, 4 günlük geçici ateşkesin ardından 50 İsrailli esir karşılığında 150 Filistinlinin serbest bırakılacağını duyurdu. Ateşkes süresince Gazze'ye yardım tırları ulaştırılacak, hava trafiği ve insan hareketi belirli düzenlemelere tabi olacak.

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