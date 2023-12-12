İsrail güçleri 20 askerini 'yanlışlıkla' öldürdüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik kara operasyonunda ağır kayıplar veriyor. 27 Ekim’de başlayan operasyonda şu ana kadar 105 İsrail askeri hayatını kaybetti. Bu askerlerin 20’si kendi silah arkadaşlarının ateşiyle öldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde karşılaştığı direniş karşısında zor durumda. Askerler arasında kimlik karışıklığı, ateş açma hatası, şarapnel yaralanması, araç kazası ve kendi mermilerinin kurbanı olma gibi çeşitli nedenlerle ölümler yaşanıyor. Gelen açıklama verilerine göre 13 asker yanlış kimlik tespiti nedeni ile öldürüldü. Kalanlardan 2'si askerlerin ateş açması sonucu, 2 askerin şarapnel parçasının denk gelmesi, 2 askerin zırhlı araç altına kalması ve 1 kişini de askeri güçlerde çıkan kör kurşun sonucu öldürüldüğü belirtiliyor.

İsrail ordusu sözcüsü, Gazze’deki asker sayısının fazlalığı, iletişim eksikliği, yorgunluk ve disiplinsizlik gibi faktörlerin bu tür kazalara sebep olduğunu kabul etti.