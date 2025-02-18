İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Ateşkesinin İkinci Aşamasında Henüz Karar Almadı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze ateşkesinin ikinci aşaması için müzakerelere henüz başlanmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:11
İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Ateşkesinin İkinci Aşamasında Henüz Karar Almadı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de gerçekleştirilecek ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başlatılması konusunda karar almadan toplantısını sonlandırdı. Toplantıda, herhangi bir oylama yapılmadığı da belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich aracılığıyla Güvenlik Kabinesi üyesi isimlere, ateşkesin ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin başlaması için güvenlik onayı almasının şart olduğunu iletti. Bunun yanı sıra, bu aşamanın ancak Hamas'ın tamamen tasfiye edilmesi durumunda geçerli olacağı vurgulandı.

Birkaç hafta önce Hamas ile yapılan anlaşmanın onaylandığı toplantıya atıfta bulunan KAN, Smotrich ve Dini Siyonizm Partisi tarafından yapılan talep doğrultusunda, anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin Güvenlik Kabinesi’nın onayını gerektirdiği yönünde bir maddenin eklendiğini belirtti.

Hafta sonu itibarıyla arabulucu ülkelerin, İsrail ve Hamas üzerindeki baskıyı artırarak ikinci aşama müzakerelerinin hızlandırılmasını istemesi, konunun hassasiyetini artırıyor. Üst düzey İsrailli yetkililer, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşmanın kısa vadede uygulanma olasılığının düşük olduğuna dikkat çekti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, güvenlik kabinesinin toplantısına dair henüz bir açıklama yapmadı. Ek olarak, ilerleyen günlerde kabinenin ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ve esirlerin serbest bırakılması konuları üzerinde tekrar toplanması bekleniyor.

Bu çerçevede, ateşkes müzakereleri için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek heyete, ikinci aşama müzakereleri gerçekleştirme yetkisi verileceği bilgisi alındı.

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