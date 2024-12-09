İsrail'in Gazze'deki Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Gazze'ye Saldırdı: 10 Filistinli Öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenlediği son saldırılarda 3'ü çocuk olmak üzere 10 Filistinli hayatını kaybetti. Sağlık kaynaklarının bildirdiğine göre, saldırıların merkezinde Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Megazi Mülteci Kampı yer aldı.

Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda, sivillerin toplandığı bir alan İsrail ordusu tarafından hedef alındı. Bu saldırıda 3 çocuk dahil olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde bulunan Beyt Lahiya beldesi de İsrail’in hedefi oldu. Bu saldırılarda ise 6 Filistinli yaşamını yitirdi; birçok kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında, evlerini kontrol etmeye çalışan bir grup Filistinli, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı ile hedef alındı. Bu saldırıların sonrasında bölgede derin bir sessizlik hakim oldu ve acil durum ekipleri yaralılara yardım için seferber edildi.