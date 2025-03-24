İsrail'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 50 Bin 82'ye Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Sonuç Veriyor

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle can kaybı 50 bin 82'ye yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son gelişmelere ilişkin endişe verici verileri kamuoyuyla paylaştı.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Son 24 saat içerisinde hastanelere 61 ölü ve 134 yaralı getirildiği bildirildi. Hastanelere ulaşan cenazelerin 57'sinin yeni düzenlenen saldırılarda, 4'ünün ise enkaz altından çıkarıldığı aktarıldı.

Toplam Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının toplamda yol açtığı can kaybının 50 bin 82 olduğu belirtildi. Ayrıca, yaralı sayısının ise 113 bin 408'e ulaşmış durumda. Gazze Şeridi'nde hâlâ binlerce kişinin enkaz altında bulunduğu kaydediliyor.