İsrail'in Kuzeyine Yapılan Roket Saldırıları Hız Kazandı

İsrail ordusu, Lübnan'dan kuzeyine 40 roket atıldığını açıkladı, toplamda ise 150 roketin fırlatıldığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 10:11
İsrail'in Kuzeyine Yapılan Roket Saldırıları Hız Kazandı

İsrail'e Lübnan'dan Saldırılar

İsrail ordusu, yapılan son açıklamada, Lübnan topraklarından ülkenin kuzeyine yaklaşık 40 roketin fırlatıldığını duyurdu. Olayda başta can kaybı ve yaralanma olmadığını belirtti. İsrail ordu radyosu, son 48 saat içinde 150 kadar roketin atıldığını bildirmektedir.

Olayın Detayları

Yapılan açıklamada, roketlerin bazıları imha edilirken, bir kısmının açık alanlara düşerek yangına yol açtığı ifade edildi. İtfaiye ekipleri, bu yangınları söndürmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca, Lübnan'dan fırlatılan bir silahlı insansız hava aracı (İHA) Metula yerleşim yerine düştü ancak herhangi bir hasara yol açmadığı belirtildi.

Hizbullah'tan Yanıt

Hizbullah Hareketi ise yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırilerine karşılık olarak, İsrail'in kuzeyinde bulunan "Raviye" kışlasındaki 188. Zırhlı Tugaylar karargahının hedef alındığını açıkladı.

Devam Eden Çatışmalar

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından, 8 Ekim 2023'ten beri, Hizbullah ve diğer birçok grup ile İsrail ordusu arasında Mavi Hat üzerinden çatışmalar devam etmektedir.

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