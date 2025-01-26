İsrail'in Saldırılarında 2 Lübnanlı Hayatını Kaybetti: 32 Yaralı

İsrail'in işgal altında tuttuğu bölgelere girmek isteyen Lübnanlılara düzenlediği saldırılarda, 2 Lübnan vatandaşının yaşamını yitirdiği ve 32 kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, taraflar arasında varılan ateşkes anlaşmasına rağmen geri çekilmeyen İsrail ordusu, güney bölgelerine geçmek isteyen Lübnanlılara ateş açtı.

Aytarun beldesinde bir kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı, Adise'de 3 yaralı ve Rab Telatin'de bir yaralı olduğu belirtildi. Ayrıca, Hula beldesinde bir Lübnanlı vatandaşın hayatını kaybettiği ve 11 yaralı bulunduğu ifade edildi. Böylece, olayların toplam bilançosunda 2 Lübnanlı'nın yaşamını yitirdiği ve 32 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülmüştü. 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe giren ateşkes anlaşması, Lübnan ordusu için de önemli yükümlülükler taşıyordu. Anlaşmaya göre, Lübnan ordusu, 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in güneyde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanmalı ve İsrail ordusunun bu bölgeden çekilmesi sağlanmalıydı.

Görülenden anlaşıldığı üzere, ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma eylemleriyle ateşkes ihlallerine devam etti. 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada ise İsrail, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen çekilmeyen İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara saldırısında 2 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kfarkela köyüne dönmeye çalışan Lübnanlılara düzenlediği saldırıda 9 kişi yaralandı. İsrail ordusuna ait askeri araçların bölgeden çekilmediği görüldü.

Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen çekilmeyen İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki bölgelere geçmeye çalışan Lübnanlılara saldırısında 2 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kfarkela köyüne dönmeye çalışan Lübnanlılara düzenlediği saldırıda 9 kişi yaralandı. İsrail ordusuna ait askeri araçların bölgeden çekilmediği görüldü.